إيقاف مستحقات لاعبي المقاولون العرب بعد الهزيمة أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قرر محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخسارة من مصر للمقاصة.
وحقق فريق المقاصة فوزا صعبا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري we المصري.
وأكد فتحي أن إيقاف المستحقات حتى نهاية الموسم وتحديد موقف الفريق في جدول الدوري وذلك من منطلق مبدأ الثواب والعقاب في ظل إلتزام النادي الدائم بصرف كافة المستحقات في توقيتها.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 عن طريق اللاعب ميدو جابر.
وبتلك النتجية، رفع مصر المقاصة رصيده إلى 40 نقطة متساويا مع سموحة صاحب المركز الخامس، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 49 نقطة بالمركز الرابع.
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