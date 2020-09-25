تقرير.. لماذا يريد الأهلي عودة بيكهام من دجلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عاد من جديد أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق وادي دجلة، ضمن اهتمامات لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر مرة أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

"بيكهام" ليس بالوجه الجديد على فريق الأهلي حيث يُعد صاحب الـ23 عامًا من ناشئي الفريق الأحمر قبل أن يخرج على سبيل الإعارة لصفوف حرس الحدود في موسم (2015 - 2016).

مشوار "بيكهام" مع حرس الحدود انتهى لتقرر إدارة الأهلي رحيله مرة أخرى على سبيل الإعارة لصالح نادي وادي دجلة في سوق الانتقالات الصيفية لموسم (2018 - 2019).

إدارة الأهلي لجأت لـ"بيكهام" في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019 من أجل دخوله في صفقة محمد محمود لاعب فريق وادي دجلة لينتقل اللاعب الشاب للفريق "الدجلاوي" بصورة نهائية مع وجود بند يتيح للأهلي عودة لاعبه من جديد من خلال دفع خمسة ملايين جنيه بجانب دفع مبلغ خمسة ملايين عن كل موسم بعد رحيله.

لكن بعد موسمين مع فريق وادي دجلة، لماذا عاد رمضان بيكهام ضمن خطط الأهلي خلال الميركاتو الحالي؟

- مهمة مزدوجة:

مع فريق وادي دجلة استطاع أحمد رمضان "بيكهام" أن يشارك في مركزي الدفاع والجانب الأيمن خلال الموسم الحالي بواقع 28 مباراة (26 مباراة في دوري WE المصري + مباراتين في كأس مصر).

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وسجّل صاحب الـ23 عامًا حضورًا في الجانب الدفاعي بواقع 12 مباراة، في المقابل شارك في الجبهة اليمنى خلال 15 مباراة ليسجل هدفين في شباك أسوان وإنبي إلى جانب صناعة هدف وحيد في لقاء أسوان.

ومع بداية الموسم الجديد يرغب الأهلي في تعزيز الجانب الدفاعي في ظل إصابة الثنائي محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي وسعد الدين سمير بقطع في وتر أكيليس، ليكون الثلاثي أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في دفاع الأهلي فقط.

أما في الجبهة اليمنى، فسيكون الأهلي في حاجة للتدعيم بعد رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز بداية من الموسم الجديد مما يعني أن الفريق الأحمر لن يمتلك سوى محمد هاني.

وسبق وأن شارك "بيكهام" في هذا المركز بخلاف الموسم الحالي في ست مباريات خلال موسمه الأول مع فريق وادي دجلة وتحديدًا موسم (2018 - 2019).

- ماذا مع المنتخب الأوليمبي؟:

مع المنتخب الأوليمبي المصري سجل أحمد رمضان "بيكهام" حضوره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بواقع خمس مباريات أي مشاركة كاملة.

وشارك "بيكهام" في مركز الدفاع مع المنتخب المصري رفقة الثنائي أسامة جلال مدافع فريق إنبي ومحمد عبد السلام لاعب فريق الزمالك.

وقبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، استعان شوقي غريب بخدمات "بيكهام" كلاعب وسط مدافع في ودية مباراة مالاوي، وأيضًا في مركز الظهير الأيمن والأيسر خلال وديتي منتخب أوزباكستان.