مصدر لـ"الخليج 365": الاتفاق يستهدف حسام حسن إذا فشلت صفقة أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي: يسعى نادي الاتفاق السعودي للتعاقد مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة في حالة فشل صفقة ضم المغربي وليد أزارو من الأهلي. وأكد مصدر في نادي الاتفاق السعودي لـ"الخليج 365" أن وليد أزارو مهاجم الأهلي على رأس اهتمامات الفريق وفي حالة فشل الصفقة هناك بدائل. ورفع الاتفاق العرض للنادي الأهلي إلى نصف مليون دولار لشراء وليد أزارو، بالإضافة إلى تسديد مبلغ 100 ألف دولار ديون قديمة على النادي السعودي لصالح نظيره المصري. وسيكون حسام حسن المتألق مع فريق سموحة البديل الأول لأزارو إذا رفض الأهلي العرض السعودي هذه الأيام.

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