خطوة جديدة.. كيف حسم محمد إبراهيم مستقبله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، عن تطورات جديدة حول مستقبله في ظل ارتباطه بالرحيل لصفوف الأهلي أو بيراميدز خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

إبراهيم قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" مساء الجمعة :"لم أتحدث مع وكيلي أو مع وسطاء بشأن رحيلي عن مصر المقاصة، ولن أرحل إلا بعد موافقة إدارة النادي خاصة أنني أمتلك عرضًا حتى الموسم المقبل".

وأضاف :"تركيزي الكامل حاليًا مع فريقي في ظل ضغط المباريات".

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وحول رأيه إذا تلقى عرضًا خليجيًا ومصريًا في نفس التوقيت، أوضح :"سأختار العرض المصري عن الخليجي".

وصرح محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن محمد إبراهيم لم يتلق أي عروض رسمية، لافتًا إلى أن إدارة النادي الفيومي لم تحدد قيمة رحيل اللاعب.

وكان محمد إبراهيم انتقل إلى صفوف مصر المقاصة مطلع الموسم الحالي، حيث يرتبط بعقد رفقة النادي الفيومي حتى صيف عام 2021.

جدير بالذكر أن محمد إبراهيم شارك في 23 مباراة مع مصر المقاصة خلال الموسم الحالي (2018 - 19) استطاع من خلالها أن يسجل أربعة أهداف ويصنع ستة أهداف حاسمة.