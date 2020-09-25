أول تعليق من الزمالك على ضم هداف غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، دخول ناديه في مفاوضات مع المهاجم الغاني ريتشموند بواكي لاعب فريق ريد ستار الصربي.

وكانت تقارير صحفية غانية ذكرت اليوم الجمعة وجود رغبة من نادي الزمالك لضم مهاجم منتخب غانا، حيث عرض النادي الأبيض يقدر بـ2 مليون دولار.

أمير مرتضى منصور خرج في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الجمعة، لينفي وجود رغبة من جانب ناديه لضم اللاعب صاحب الـ27 عامًا.

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وخاض ريتشموند بواكي عدة تجارب في الدوري الإيطالي كان أبرزها اللعب في صفوف يوفنتوس وأتالانتا وساسولو وجنوى.

ويلعب ريتشموند بواكي حاليًا في صفوف ريد ستار الصربي حيث استطاع أن يخوض 94 مباراة سجل من خلالها 58 هدفًا وصنع 13 هدفًا حاسمًا.

وعلى المستوى الدولي، خاض ريتشموند بواكي 13 مباراة دولية رفقة المنتخب الغاني سجل من خلالها خمسة أهداف دولية.