بيراميدز: المفاوضات مع إكرامي استمرت وقتًا طويلاً.. ووجوده إضافة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد بشكل رسمي مع الحارس شريف إكرامي، لينضم إلى صفوف فريق الكرة بالنادي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن انضمام إكرامي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، لمدة ٣ سنوات، وأطلق هاشتاج ekramyxpyramids، للترحيب بالحارس في صفوف النادي.

وقدّم ممدوح عيد، المدير التنفيذي بنادي بيراميدز، الحارس الدولي في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام، بحضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

وقال ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في مؤتم تقديم شريف إكرامي:"نفتخر بتقديم شريف لاعباً في صفوف بيراميدز، سيكون إضافة هائلة بفضل شخصيته وإمكانياته".

ومن جانبه قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز:"نرحب بوجود شريف إكرامي في نادي بيراميدز ووجوده معنا إضافة هائلة وهو من نوعية اللاعبين الذين يحتاج النادي لوجودهم".

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وتابع بسيوني:"بمجرد أن بات إكرامي مُتاحاً في سوق الانتقالات تم التفاوض معه لقيمته الكبيرة والتفاوض تم بشكل رسمي قبل أسبوع واحد فقط وفخور بإتمام هذه الصفقة، لم نفاوض إكرامي كما تردد منذ الموسم الماضي والتفاوضات استغرقت وقتاً طويلاً".

وأتم مديرالتعاقدات:"إكرامي إضافة فنية هائلة داخل وخارج الملعب ووجوده سيساعد النادي على تحقيق طموحاته، وبالإضافة إلى خبرات شريف خارج وداخل الملعب ستساعدنا على تحقيق طموحات وأهداف النادي وخططه المستقبلية، إكرامي يمتلك خبرات هائلة ولعب ضغط ضغوط كبيرة ووجوده إضافة وسعداء بوجوده معنا ومرحبا به في صفوف بيراميدز".

ومن جانبه، قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز:"نرحب بشريف في صفوف بيراميدز ونحن على علاقة صداقة قوية منذ سنوات والأمر جيد للغاية ومن المميز أننا لعبنا معا وعلاقتنا طيبة، إكرامي له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس ثقيلة وإكرامي قادر على قيادة غرفة الملابس".

وأتم المدير الرياضي لنادي بيراميدز تصريحاته:"أتمنى لشريف التوفيق وتحقيق الطموح المطلوب بداية من الموسم المقبل".

يذكر أن شريف إكرامي هو ثالث صفقات بيراميدز في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي.