إكرامي: بيراميدز قدرني معنويًا.. ونستطيع الفوز بكل البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- ريهام حمدي:

أبدي شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز الجديد سعادته بعد الانضمام له، قائلًا إنه لم يتردد في قبول العرض، ورفض المقارنة بين ناديه الجديد والأهلي.

وقال إكرامي، في تصريحات خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام: "سعيد للغاية للتواجد في صفوف نادي بيراميدز كونها تجربة رائعة للغاية، ولمست طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهله للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى".

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وتابع: "أشكر مسئولي النادي على تقديرهم وترك مساحة للتفكير في العرض، والتقدير الأدبي بعيدا عن الأمور المادية، ولم أتردد كثيرا في قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادي الأنسب بالنسبة لي".

وأضاف: "لا يوجد مقارنة بين الأهلي وبيراميدز، فأنا مشواري انتهى في صفوف الأهلي ولدي تجربة جديدة مع بيراميدز واخترته رغم العروض الأخرى المتاحة وهو تحدٍ كبير بالنسبة لي في المرحلة المقبلة".

واختتم قائلًا: "أتمنى أن يكون انضمامي لبيراميدز هدفا أساسيا للانضمام للمنتخب؛ فلديّ رغبة في إثبات نفسي أولا، ثم اللعب في صفوف المنتخب".