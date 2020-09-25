مدافع زمالك 2001 يكشف كواليس إصابته.. ويشكر مرتضى منصور

أكد عبدالرحمن عماد مدافع فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ ، أن حالته مطمئنة عقب إجرائه عملية جراحية بالرباط الصليبي والغضروف الداخلي خلال الساعات الماضية.

أضاف عبدالرحمن أنه غادر المستشفي ويتواجد الآن بمنزله بعد الاطمئنان عليه من

قبل وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بالنادي، والذي قام بإجراء الجراحة له.كما أشار اللاعب إلى أن إصابته جاءت خلال أحد اللقاءات الودية هذا الموسم.ووجه عبدالرحمن الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، علي الوقوف بجانبه وتوفير الدعم الكامل له عقب اصابته واجراء الجراحة له ، كذلك وجه الشكر لجميع المسئولين بالقطاع وطبيب القطاع علي وقوفهم بجانبه والمساندة .واختتم عبدالرحمن بأنه راض بقضاء الله، وأن لديه ثقة بالعودة بقوة في أقرب وقت.