تقارير: رينيه فايلر يقترب من العودة الي الدوري البلجيكي

كشفت تقارير بلجيكية مساء اليوم الجمعة عن اقتراب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاهلي من العودة مرة أخري لقيادة أحد فرق الدوي البلجيكي. للاهلي من العودة مرة أخري لقيادة أحد فرق الدوي البلجيكي. وقالت صحيفة voetbal24 أن رينيه فايلر المدير الفني للاهلي قد يكون مدرباً لفريق جنت الذي يبحث الي الآن عن مدير فني جديد لقيادة الفريق بالموسم المقبل. للاهلي قد يكون مدرباً لفريق جنت الذي يبحث الي الآن عن مدير فني جديد لقيادة الفريق بالموسم المقبل. Advertisements وأضافت أن فايلر قد يعود بشكل مفاجئ للدوري البلجيكي، حيث يبدو أن المدرب البلجيكي قريباً من الرحيل عن الاهلي خلال الأيام المقبلة، علي الرغم من قيادته للفريق لتحقيق لقب الدوري. وشارت الصحيفة الي أن فايلر قاد فريق اندرلخت عام 2017 لتحقيق آخر القابه للدوري البلجيكي.

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