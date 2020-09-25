كان وحش إفريقيا.. كيف استقبلت جماهير الأهلي انتقال شريف إكرامي لبيراميدز

تصدر هاشتاج باسم شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز المنضم حديثًا بداية من الموسم المقبل، لمدة ٣ سنوات، قادمًا من الأهلي، في قائمة الأكثر تداولاً بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" مصر.

وعلق جماهير الأهلي، على خبر انتقال شريف إكرامي، فور إعلان بيراميدز إتمام صفقة حارسه الجديد، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، قائلين: "المركب اللى تودى ما ترجعشى".



وغرد حساب أخر، قائلاً:" بعيدًا عن أخطائه لكن

بجد الشخص دا مينفعش يتقال عليه لقب "رياضي" لإنه ميستحقش.. عقلية، موهبة، اجتهاد، أكتر حارس في التاريخ متعبش عشان يلعب أساسي، ورغم كدا مستواه صفر، تاني بكررهااسوأ حارس مرمى في تاريخ الأهلي ومنتخب مصر".

بينما أضاف أحد مشجعي الأهلي، أن:" كل حاجه دلوقتي بقت وراثه ..حتي لقب وحش أفريقيا شريف إكرامي

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ورثه لنفسه من أبوه .. وحش أفريقيا بأماره ايه بس ياشريف".

وأكد شريف إكرامي حارس نادي بيراميدز الجديد أنه سعيد للغاية للتواجد في صفوف نادي بيراميدز لافتا إلى أنها تجربة رائعة للغاية.

وقال إكرامي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديمه للجماهير : "لمست طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهله للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى".

ولفت : "أشكر مسئولي النادي على تقديرهم وترك مساحة للتفكير في العرض، والتقدير الأدبي بعيدا عن الأمور المادية، ولم أتردد كثيرا في قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادي الأنسب بالنسبة لي".