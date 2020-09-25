احمد على يسجل على طريقة " الخطيب"

جاء هدف احمد علي مهاجم انبي الثاني في مرمى الاتحاد السكندري اليوم بستاد الأسكندرية ليشبه الى حد كبير هدف محمود الخطيب في مرمى اسكو في موسم 1976/77 . مرمى اسكو في موسم 1976/77 . جاء الهدفان بنفس الطريقة ترتد من الحارس ويلف كل منهما ويضع من خط التماس للمرمى داخل الهدف مسجلا كل منهما ولا اروع. منهما ويضع من خط التماس للمرمى داخل الهدف مسجلا كل منهما ولا اروع. كان انبي قد فاز على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين سجلهما احمد علي ضمن الجولة 29 للدوري الممتاز. شاهدالفيديو..

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