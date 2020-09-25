إنبي يهزم الاتحاد بهدفي أحمد علي في الدوري

حقق فريق إنبي فوزا مهما أمام مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29من الدوري المصري الممتاز .
سجل الهدفين اللاعب أحمد علي في الدقيقتين 35 ، 70 من عمر اللقاء .
بهذا الفوز رفع فريق إنبي رصيده إلى 41 نقطة يصل بها إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 38 نقطة يحتل بها المركز الثامن .
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