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إنبي يهزم الاتحاد بهدفي أحمد علي في الدوري

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حقق فريق إنبي فوزا مهما أمام مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29

من الممتاز .

سجل الهدفين اللاعب أحمد علي في الدقيقتين 35 ، 70 من عمر اللقاء .

بهذا الفوز رفع فريق إنبي رصيده إلى 41 نقطة يصل بها إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 38 نقطة يحتل بها المركز الثامن .

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