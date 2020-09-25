مدافع زمالك 2001 يخضع لجراحة الرباط الصليبي بنجاح

خضع عبدالرحمن عماد مدافع فريق نادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ ، لعملية جراحية خلال الساعات الماضية لإعادة بناء الرباط الصليبي بالمنظار وتهذيب الغضروف الداخلي . وأكد وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بالنادي أنه قام باجراء الجراحة للاعب بأحد المستشفيات الخاصة علي نفقة النادي ، مؤكدا أنها تمت بنجاح وأن حالة عماد بخير. الطبي لقطاع الناشئين بالنادي أنه قام باجراء الجراحة للاعب بأحد المستشفيات الخاصة علي نفقة النادي ، مؤكدا أنها تمت بنجاح وأن حالة عماد بخير. وأوضح رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين أن عماد سيبدأ عمليات التأهيل عقب فك الغرز بعد أسبوعين من موعد العملية. واختتم بأن فترة غياب اللاعب ستكون ٦ أشهر بعدها سيعود للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات والمباريات.

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