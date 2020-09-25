إنبي يتقدم على الاتحاد بهدف ثاني لأحمد علي

تقدم فريق إنبي بالهدف الثاني في شباك مضيفه الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز . الممتاز . سجل الهدف اللاعب أحمد علي في الدقيقة 70 لتصبح النتيجة تقدم الضيوف بهدفين نظيفين بعدما سجل نفس اللاعب الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر اللقاء . الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر اللقاء . يلعب فريق إنبي اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 38 نقطة ، بينما يخوض الاتحاد اللقاء وهو في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف .

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