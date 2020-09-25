زيدان يستبعد هازارد وأسينسيو من قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس .. أعرف السبب

استبعد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد كل من: إدين هازارد وماركو أسينسيو من قائمة لاعبي ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني.
وفضّل المدرب الفرنسي عدم ضم كل من البلجيكي هازارد وأسينسيو لقائمة الفريق نظراً لعدمجاهزيتهما بدنياً، وبهذا يغيب اللاعبان عن المباراة الثانية على التوالي للفريق الملكي ، لينضما بذلك للمصابين ميليتاو وماريانو دياز، بينما شهدت عودة كل من: إيسكو ألاركون ولوكاس فاسكيز.
وضمت قائمة اللاعبين كلاً من: تيبو كورتوا ولونين ودييجو ألتوبي وكارباخال وأودريوزولا وفاران وسرخيو راموس وناتشو ومارسيلو وميندي وكاسيميرو وفيدي فالفيردي وتوني كروس ومودريتش وأوديجارد وإيسكو ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور ورودريجو وبنزيمة وبورخا ماورال ولوكا يوفيتش.
وكان ريال مدريد، حامل اللقب، قد استهل مشواره في الليجا بالسقوط في فخ التعادل السلبي أمام ريال سوسيداد.
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