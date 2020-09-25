اقتصاد رياضي: باريس سان جيرمان يتمدد في تركيا بأكاديمية مرسين

افتتح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أكاديمية في مدينة مرسين التركية، هي العاشرة حول العالم.
وأوضحت الأكاديمة في بيان، الجمعة، أنها بدأت أنشطتها في منشأة “أوزجان أصلان” الرياضية بمنطقة يني شهير في مرسين، جنوبي تركيا.
وأضاف البيان أن الأكاديمية تهدف لإكساب البنية التحتية للفريق بلاعبين جدد.
ونقل البيان عن مؤسس أكاديمية “باريس سان جيرمان” في تركيا نهاد أوغرلو، قوله إن الأكاديميات العشر للنادي تضم أكثر من 18 ألف طالب حول العالم.
ولفت أوغرلو إلى أن أكاديمية النادي في تركيا تضم نحو 900 طالب.
وأضاف: “نحن على دراية بإمكانيات هذه المدينة الجميلة بخصوص كرة القدم وسنقوم بتقييمها”.
من جانبه، أعرب رئيس بلدية يني شهير عبد الله أوزيغيت، عن سعادتهم لاستضافة أكاديمية لأحد أكبر الأندية في العالم، وتمنى النجاح للرياضيين.
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