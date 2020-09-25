لامبارد يمنح كيبا فرصة أخيرة في مباراة تشيلسي مع وست بروميتش

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي اليوم الجمعة إن الحارس السنغالي الجديد إدوارد ميندي سيغيب عن مواجهة ويست بروميتش ألبيون الصاعد حديثًا للدوري الانجليزي الممتاز غداً السبت نظراً لانضمامه أمس الخميس إلى الفريق.

وتعاقد تشيلسي مع مندي من رين الفرنسي في صفقة ذكرت تقارير أن قيمتها 22 مليون جنيه استرليني (27.98 مليون دولار) بعد أخطاء كارثية للحارس الأساسي الإسباني كيبا أريزابالاجا مؤخراً.

وخاض ميندي 33 مباراة في كُل المسابقات مع رين الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز الثالث في الدوري الفرنسي لكن لامبارد قال إن ميندي البالغ من العمر 28 عامًا يحتاج إلى وقت للتدرب مع زملائه الجدد.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة “لن يشارك غدا. مر بأسبوع طويل ولم يتدرب. سيكون من المبكر جدا الدفع به”.

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وقال لامبارد إنه يعتزم مناقشة بعض الأمور مع الحارس كيبا أريزابالاجا وعبر عن ثقته في الحارس الآخر ويلي كاباييرو بعد وصول ميندي حيث يسعى لوجود منافسة قوية بين الثلاثة.

وأستهل تشيلسي الموسم بفوز مُقنع على برايتون آند هوف ألبيون لكنه سقط على ملعبه أمام ليفربول البطل يوم الأحد الماضي بسبب أخطاء كيبا أريزابالاجا.

وتعاقد تشيلسي أيضًا مع المهاجم تيمو فيرنر والجناحين حكيم زياش وكاي هافرتس والمدافعين بن تشيلويل وتياجو سيلفا ومالانج سار.

وإحتل تشيلسي المركز الرابع بين فرق الدوري الممتاز العشرين في الموسم الماضي وتأهل لدوري أبطال أوروبا في أول موسم تحت قيادة المدرب لامبارد.