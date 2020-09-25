رياضة | مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديدا لضم الصفقة الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديدا لضم الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي مازال يرغب في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن مانشستر يونايتد يجهز عرضًا رسميًا من أجل تقديمه لبروسيا دورتموند في الأسبوع المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن العرض تسبلغ قيمته 90 مليون جنيه إسترليني مقدماً بالإضافة إلى 15 مليون جنيه إسترليني كمكافآت.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند كان قد أكد في أكثر من مرة على أن النجم الإنجليزي الشاب سيستمر في الفريق في الموسم الحالي بينما لا يزال الشياطين الحمر يرغبون في الفوز بخدماته.