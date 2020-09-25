رياضة | ليفربول يفقد خدمات نجم الفريق أمام الآرسنال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يفقد خدمات نجم الفريق أمام الآرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عن مباراة فريقه أمام أرسنال المقرر إقامتها الاثنين المقبل بسبب الإصابة.

وخرج هندرسون /30 عاما/ بين شوطي المباراة أمام تشيلسي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بعدما شعر بشد عضلي في فخذه ولن يتم المخاطرة به.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الجمعة :" هندرسون، ليس بعد، كان هذا واضحا- هذه المباراة مبكرة جدا بالتأكيد. أعتقد أن هذا كل شيء، إلى حد كبير".

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوزه الثالث في الدوري لتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الافتتاحية بالدوري