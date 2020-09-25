رياضة | ميسي يوجه رسالة مؤثرة إلى سواريز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يوجه رسالة مؤثرة إلى سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني رسالة وداع حزينه إلى زميله السابق الأوروجواياني لويس سواريز الذي إنتقل إلى أتليتكو مدريد الإسباني مؤخرًا.

وقال ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"اليوم دخلت إلى غرفة الملابس وقد فقدت شيء ثمين، ما مدى صعوبة عدم الاستمرار في المشاركة معك يومًا بعد يوم، سواء في الملعب أو في خارجه".

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وأضاف:"سوف أفتقدك كثيراً، لقد مرت سنوات عديدة، رفقاء كثيرون، غداء، عشاء، أشياء كثيرة لن تُنسى أبدًا، كل يوم معًا".

وتابع: "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر وأكثر من ذلك مواجهتك، كنت تستحق أن تذهب كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي وليس طرداً كما فعلوا، لكن الحقيقة هي أنني لم أعد متفاجئاً من أي شيء في هذه المرحلة".

واختتم ميسي حديثه قائلاً: "أتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة، أحبك كثيرًا، أراك قريبًا يا صديقي".