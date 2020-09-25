رياضة | محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة حقيقة الأنباء التي تتحدث عن رحيله إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم محمد إبراهيم بالرحيل إلى النادي الأهلي هذا الصيف، خاصة أن المدرب رينيه فايلر لا يرغب في تواجد صانع الألعاب صالح جمعة.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مساء اليوم: "لم أتحدث مع وكلائي بشأن رحيلي إلى أي ناد".

وتابع: "لن أرحل إلى أي فريق إلا بعد موافقة مصر للمقاصة فتركيزي في الفترة الحالية منصب مع الفريق الفيومي".

واختتم عن اختياره للعرض المصري أو الخليجي، قائلا: "بالطبع ساأختار العرض المصري فأنا أفضل اللعب في مصر".