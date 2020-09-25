رياضة | صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي عقد صفقة تبادلية ضخمة مع نظيره نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يريد ضم الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي. وكشفت التقارير أن نادي يوفنتوس يدرس عقد صفقة تبادلية مع برشلونة عن طريق إدراج البرتغالي دوجلاس كوستا نجم اليوفي في صفقة ديمبلي. وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس ينتظر رد برشلونة على العرض المقدم منه لعقد هذه الصفقة التبادلية بين الطرفين.

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