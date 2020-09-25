رياضة | أول تعليق من هاني سعيد بعد انضمام شريف إكرامي لصفوف بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من هاني سعيد بعد انضمام شريف إكرامي لصفوف بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بشريف إكرامي الوافد الجديد للنادي السماوي بعد التعاقد معه لمدة ٣ مواسم.

وقال في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام :"نرحب بشريف في صفوف بيراميدز ونحن على علاقة صداقة قوية منذ سنوات والأمر جيد للغاية ومن المميز أننا لعبنا معا وعلاقتنا طيبة".

وأضاف :"إكرامي له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس ثقيلة وإكرامي قادر على قيادة غرفة الملابس".

وزاد :"أتمنى لشريف التوفيق وتحقيق الطموح المطلوب بداية من الموسم المقبل".