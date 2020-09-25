رياضة | تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الثالثة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت 26 سبتمبر بأول أربع مباريات من الجولة وتعتبر أهمها مباراة برايتون ومانشستر يونايتد وويست بروميتش وتشيلسي. ويتصدر نادي ليفربول حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد ٦ نقاط من أصل مباراتين خاضها في مسابقة البريميرليج. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي: 1- ليفربول 6 نقاط 2- إيفرتون 6 نقاط 3- أرسنال 6 نقاط 4- ليستر سيتي 6 نقاط 5- كريستال بالاس 6 نقاط 6- توتنهام 3 نقاط 7- مانشستر سيتي 3 نقاط 8- برايتون 3 نقاط Advertisements 9- أستون فيلا نقاط 10- ليدز يونايتد 3 نقاط 11- تشيلسي 3 نقاط 12- ولفرهامبتون 3 نقاط 13- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط 14- بيرنلي 0 نقاط 15- مانشستر يونايتد 0 نقاط 16- وست هام 0 نقاط 17- شيفيلد يونايتد 0 نقاط 18- فولهام 0 نقاط 19- ساوثهامبتون 0 نقاط 20- وست بروميتش 0 نقاط

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