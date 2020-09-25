شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: لا أطمح في منصب بالأهلي..وهذا موقفي من باقي مباريات ‏دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شريف إكرامي، حارس المرمى المنضم حديثاً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميز، أنه لا يطمح في الحصول على منصب إداري داخل النادي الأهلي.

وقال إكرامي في مؤتمر تقديمه لاعباً في صفوف بيراميدز: «سأركز مع بيراميدز في الفترة المقبلة وليس من أحلامي تولي منصب إداري في النادي الأهلي».

وحول سؤاله عن إمكانية حراسة مرمى الأهلي في مباريات دوري أبطال أفريقيا لو طلب منه النادي قال: «ليس لدي مانع ولكن هذا الأمر سيكون بالتنسيق مع إدارة نادي بيراميدز».