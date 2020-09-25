شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يلقي بكرة «رفعت» في ملعب باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بملف عودة أحمد رفعت، لاعب الفريق المعار لنادي الاتحاد السكندري، في ملعب البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق.

ورفض مجلس الإدارة، الاعتماد على التوصيات التي كان قد أعدها باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، ومن بينها إعادة أحمد رفعت، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وطلب باتشيكو، من مجلس الإدارة، منحه مهله لمشاهدة جميع اللاعبين المعارين خلال مشاركتهم مع أنديتهم قبل إعطاء رأيه النهائي في هذا الصدد.