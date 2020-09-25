شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن نتنازل عن شروطنا بخصوص احتراف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلس إدارة ناديه، لن يتنازل عن شروطه بشأن احتراف مصطفى محمد، مهاجم وهداف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي.
وأضاف منصور، العروض المالية لن تغرينا عن تحقيق شرطنا بالفوز بالبطولة الأفريقية قبل النظر في أي عرض.
وشدد منصور، على أنه بعد فوز الزمالك بالبطولة الأفريقية، ستتم الموافقة على الفور على احترافه بشرط أن يكون في أحد الأندية الأوروبية الكبيرة وليس في الأندية التركية.
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