شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي من بيراميدز على التفاوض مع فايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن حقيقة وجود مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي. وقال ممدوح عيد خلال مؤتمر تقديم شريف إكرامي كلاعب في صفوف بيراميدز: «فايلر ليس مرشحًا لتدريب بيراميدز كما أشاع البعض». وواصل: «أنتي تشاتشيتش المدير الفني الحالي مستمر في مهمته مع الفريق، ومقبلين على خطوة هامة في مشوارنا الأفريقي بالكونفيدرالية ومباريات الدور نصف النهائي». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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