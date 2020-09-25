شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يحدد الأول من أكتوبر موعدًا لانطلاق دوري الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة هشام نصر، الأول من أكتوبر المقبل، موعدا ًلانطلاق دوري الناشئين مواليد 2006.

وقسم اتحاد اليد، فرق الدوري، إلى تسع مجموعات ووقع النادي الأهلي في المجموعة الثانية، فيما وقع الزمالك في المجموعه الثالثة.

وشدد مجلس إدارة الاتحاد، على الفرق المشاركة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.