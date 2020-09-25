شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات بيراميدز يكشف كواليس المفاوضات مع شريف إكرامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، على ترحيب ناديه الشديد، بوجود شريف إكرامي، ضمن صفوفه، لافتاً إلى أنه إضافة هائلة وهو من نوعية اللاعبين الذين يحتاج النادي لوجودهم.

وأضاف بسيوني، التعاقد مع إكرامي استغرق وقتا طويلا فبمجرد أن بات متاحا في سوق الانتقالات تم التفاوض معه لقيمته الكبيرة، والتفاوض تم بشكل رسمي قبل أسبوع واحد فقط مشددا ًعلى أنه فخور بإتمام هذه الصفقة.

ونفى بسيوني، ماتردد حول دخول ناديه في التفاوض مع إكرامي، من الموسم المنقضي، مشدداً على أن إكرامي إضافة كبيرة سواء داخل الملعب أو خارجه.