شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: إكرامي سيكون له دور قيادي في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سعادته بانضمام شريف اكرامي، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقال سعيد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن انضمام إكرامي لصفوف بيراميدز: «نرحب بشريف في صفوف بيراميدز ونحن على علاقة صداقة قوية منذ سنوات والأمر جيد للغاية ومن المميز أننا لعبنا معا وعلاقتنا طيبة».
وأضاف: «إكرامي له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس ثقيلة.. إكرامي قادر على قيادة غرفة الملابس».
واختتم: «أتمنى لشريف التوفيق وتحقيق الطموح المطلوب بداية من الموسم المقبل».
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