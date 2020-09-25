شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد: إكرامي سيكون له دور قيادي في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سعادته بانضمام شريف اكرامي، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال سعيد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن انضمام إكرامي لصفوف بيراميدز: «نرحب بشريف في صفوف بيراميدز ونحن على علاقة صداقة قوية منذ سنوات والأمر جيد للغاية ومن المميز أننا لعبنا معا وعلاقتنا طيبة».

وأضاف: «إكرامي له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس ثقيلة.. إكرامي قادر على قيادة غرفة الملابس».

واختتم: «أتمنى لشريف التوفيق وتحقيق الطموح المطلوب بداية من الموسم المقبل».