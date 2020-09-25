شكرا لقرائتكم المقاولون يدرس عرض بلجيكى لهداف ناشئين 2003 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو المقاولون العرب عرضاً من نادى "ميخيلن" البلجيكى، ليوسف حسن هداف فريق 2003 على سبيل المعايشة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تألق اللاعب وتلقيه أكثر من عرضاً على مدار الأيام الماضية من كبار أندية الدورى المصرى، وعلى رأسهم الأهلى والزمالك وبيراميدز، ومن المقرر أن يعقد مسئولو النادى جلسة غداً السبت لدراسة العرض المقدم مع اللاعب ووكيل أعماله.

ونجحت إدارة المقاولون العرب فى تمديد عقد يوسف حسن الذى تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول لمدة ثلاث مواسم مقبلة، بالإضافة إلى الموسم المتبقى فى عقده لتضمن استمراره بالنادى لمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك فى ظل اهتمام الأندية الثلاثة الكبار باللاعب ووجود مفاوضات من قبل الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضمه، وتضمن عقد اللاعب وجود شرط جزائى بقيمة 40 مليون جنيه داخل مصر، حيث تسعى إدارة المقاولون لتسويق اللاعب الشاب خارج مصر فى الفترة المقبلة ليكون خليفة محمد صلاح نجم الفراعنة وابن قلعة ذئاب الجبل.

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ورفض نادى المقاولون العرب بيع يوسف حسن لأى نادٍ داخل مصر بعرض أقل من 100 مليون جنيه، وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة فى تصريحات لـ "الخليج 365"، إن الأولوية ستكون بيع اللاعب لنادٍ أوروبى لخوض تجربة الاحتراف، ولكن داخل مصر فسيبدأ سعره من 100 مليون، خاصة فى ظل المهارات الفنية التى يمتلكها اللاعب حتى إنه يلقب بخليفة نجم الفراعنة محمد صلاح، واحتياج الفرق فى الوقت الحالى للاعب.

وكان يوسف حسن لاعب المقاولون قد جذب أنظار عدد من أندية الدورى الممتاز على رأسهم الأهلى وبيراميدز والزمالك بعد تألق اللاعب مع الناشئين وتصعيده إلى الفريق الأول خلال الفترة الماضية.