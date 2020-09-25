شكرا لقرائتكم إنبى ينهى الشوط الأول بهدف أحمد على فى شباك الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة إنبى والاتحاد السكندرى، التى تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقامة على ستاد الإسكندرية، بتقدم الفريق البترولى بهدف دون رد، أحرزه أحمد على، فى الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

جاء هدف إنبى عن طريق تمريرة من عمر فتحى "سافيولا" أرسلها إلى أحمد على الذى اسكنها شباك الزنفلى، فى الدقيقة 35 من زمن المباراة، فيما شهدت المباراة إجراء الفريق البترولى تغيرًا اضطراريًا بخروج عبد الرحمن عامر، لاعب وسط الفريق، للإصابة، ودخول محمد رزق، فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الأول.

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وبدأ طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، مباراته أمام إنبى بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمود الزنفلى، وخط الدفاع: محمود شعبان وعمر الميدانى وإسلام جمال وصبرى رحيل، وخط الوسط: عبد الغنى محمد ومروان عطية وهشام محمد وكريم الديب، وخط الهجوم: رزاق سيسيه وخالد قمر".

فيما دفع حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، المباراة بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد، وخط الوسط: محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال، وخط الهجوم: أحمد على".

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 11 وخسر فى 8 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.