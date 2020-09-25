شكرا لقرائتكم هل يعود شريف إكرامي للأهلى ؟ الحارس يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز الجديد على إمكانية عودته للأهلى حال تعرضه لظروف في دوري أبطال أفريقيا قائلا:" أنا لاعب في بيراميدز ولو الأهلى طلب عودتى حال تعرضه لظروف في دوري أبطال أفريقيا أكيد هيكون بالاتفاق مع نادى بيراميدز

قال إكرامى خلال المؤتمر الصحفى :"لمست طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية في بيراميدز تؤهله للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى.

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أضاف :"مشواري انتهى في صفوف الأهلي ولدي تجربة جديدة مع بيراميدز واخترته رغم العروض الأخرى المتاحة وهو تحدي كبير بالنسبة لي في المرحلة المقبلة".

تابع :"أتمنى أن يكون انضمامي لبيراميدز بمثابة هدف أساسي للانضمام للمنتخب ولدي رغبة في إثبات نفسي أولا ثم اللعب في صفوف المنتخب".