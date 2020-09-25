شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يقدّم مهاجمه الأوروغوياني سواريز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن توصله إلى اتفاق مع الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة السابق، لضمه لصفوف الفريق.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسباني، اليوم الجمعة، أن سواريز اجتاز الفحص الطبي، ووقع عقدا لمدة عامين مع الفريق. وكان الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، أبلغ سواريز بأنه لن يكون بحاجة إليه، خاصة أن الفريق الكتالوني يتطلع إلى خفض الرواتب التي يدفعها بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.

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وذكر برشلونة في بيان أمس الخميس: "يود نادي برشلونة أن يعرب علنا عن امتنانه للويس سواريز لالتزامه وإخلاصه ويتمنى له الأفضل في المستقبل".

وانضم سواريز لفريق برشلونة في عام 2014 قادما من ليفربول الإنجليزي وتوج بأربعة ألقاب للدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ولقب واحد لدوري أبطال أوروبا من بين 13 كأسا فاز بها النادي خلال السنوات الأخيرة.

وسجل سواريز 198 هدفا في 283 مباراة ليصبح ثالث هداف تاريخي للنادي، وكان يتبقي في عقده مع برشلونة موسما.