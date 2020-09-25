شكرا لقرائتكم خبر عن عطيتو ابو عراقي يستقيل من مجلس الإسماعيلي في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المحاسب عطيتو ابو عراقي عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، استقالته من منصبه عبر بيان رسمي، بسبب ماوصفه بالاساليب القديمة والبالية في إدارة النادي العريق، وجاء نص البيان كالتالي : إلى جمهور الاسماعيلى العظيم .. الله وحده يعلم بمدى حبي وتقديرى واعتزازى بكم باعتباركم أهلي واسرتي وعزوتى .. يجمعنا حب الكيان الواحد والقلب الواحد الذي ينبض عشقا وتقديرا إلى قلعة الاسماعيلى الكروية الراسخة على مر العصور.

ومن منطلق حبي الكبير للاسماعيلى برازيل الكرة فى أفريقيا والعرب ومصر فإنني أرى أنه آن الآوان للقطيعة التامة مع الأساليب القديمة والأدوات البالية التي لم تعد قادرة على مواجهة التحديات أو اللحاق بركب الطموحات التي يستحقها الإسماعيلي.

الاختلاف سنة الانسانية، طالما يحفظ الود والاحترام، واحترامي وتقديري لشخص المهندس ابراهيم عثمان لن يتغير أو يتزعزع.

ولكني قررت بشكل واضح وقاطع أنني لن أستمر في مجلس الإدارة، إيماناً مني بحتمية التغيير الجذري في فكر وأسلوب الإدارة، وأن ترميم ما فات لن يجدي، وإصلاح ماهو كائن لن يحقق التقدم المنشود للكيان العريق. وأن السبيل الوحيد لنادينا الحبيب ومعشوقنا الأصفر، هو التغيير البنيوي في الفكر والتصورات الإدارية والفنية، وإلا أصبحنا محلك سر.