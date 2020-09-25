شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: التعاقد مع إكرامى استغرق وقتًا طويلاً.. ووجوده يساعدنا لتحقيق البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، عن كواليس التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الجديد، موضحًا أن التعاقد مع الحارس الدولى استغرق وقتًا طويلاً، لافتًا إلى إنه بمجرد أن بات متاحا في وقت الانتقالات عقب إعلان رحيله عن صفوف النادى الأهلى تم التفاوض معه، وذلك لقيمته الكبيرة والتفاوض تم بشكل رسمي قبل أسبوع واحد فقط وفخور باتمام هذه الصفقة، ورحب مدير التعاقدات، بوجود شريف إكرامي في نادي بيراميدز، مؤكدًا أن وجوده يعد إضافة هائلة، خاصة وإنه من نوعية اللاعبين الذين يحتاج النادي لوجودهم ليساعدنا فى تحقيق طموحاتنا، لافتًا إلى إنه لم يتم التفاوض مع إكرامي كما تردد منذ الموسم الماضي والتفاوضات استغرقت وقتا طويلا.

كما رحب هانى سعيد المدير الرياضى بالنادى بشريف لإكرامى، قائلاً: "نحن على علاقة صداقة قوية منذ سنوات والأمر جيد للغاية ومن المميز أننا لعبنا معا وعلاقتنا طيبة، إكرامي له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس ثقيلة وإكرامي قادر على قيادة غرفة الملابس، أتمنى لشريف التوفيق وتحقيق الطموح المطلوب بداية من الموسم المقبل". كما تحدث ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز عن صفقة إكرامى، قائلاً: "نفتخر بتقديم شريف لاعبا فب صفوف بيراميدز، سيكون إضافة هائلة بفضل شخصيته وإمكانياته.. خبرات شريف خارج وداخل الملعب ستساعدنا على تحقيق طموحات وأهداف النادي وخططه المستقبلية.. إكرامي يمتلك خبرات هائلة ولعب ضغط ضغوط كبيرة ووجوده إضافة وسعداء بوجوده معنا ومرحبا به في صفوف بيراميدز".

وأعلن بيراميدز التعاقد رسيمًا مع شريف إكرامى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن انهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

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ويمتلك شريف اكرامى مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات فى القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا فى الأهلى، حتى إعلان الرحيل فى مسيرة دامت 23 عاما.

يبلغ شريف إكرامى من العمر 37 عا، وتبلغ القيمة التسويقية 300 ألف يورو، انضم شريف للفريق الأول للأهلى عام 2004، حقق 18 بطولة مع الأحمر، بطولة الدورى 7 مرات، كأس مصر مرة واحدة، السوبر المصرى 5 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الأفريقى مرتين.



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