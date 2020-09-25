شكرا لقرائتكم خبر عن علي عاشور: سعيد بأداء لاعبي المقاصة.. والقادم أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب على عاشور المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة، عن سعادته بالفوز الذي حقه فريقه في أولى مهامه الرسمية مع الفريق الفيومي بعد رحيل إيهاب جلال، على المقاولون العرب على ملعبه بهدف نظيف سجلة ميدو جابر.

وقال عاشور، عقب المباراة إنه سعيد بالفوز الذي تحقق أمام فريق حقق نتائج مميزه تحت قيادة مديره الفني عماد النحاس، ووجه عاشور الشكر للاعبيه على الروح التي ظهروا عليها خلال المباراة وتمسكهم بالفوز حتى آخر دقيقة.

وتابع عاشور: نجحنا في الحد من خطورة مفاتيح لعب المقاولون المتمثلة في طاهر محمد طاهر وكريم مصطفى وأحمد عصام مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وشدد عاشور على أن القادم أفضل للمقاصة وأنه قادر على وضع الفريق في مركز متقدم في نهاية الموسم.