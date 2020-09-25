شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الوهاب مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين والأنسات لكرة السلة بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين ياسر عبدالوهاب، مديرًا فنيًا عامًا لقطاع الناشئين والأنسات لكرة السلة بالنادي.
ولعب ياسر عبدالوهاب للزمالك في التسعينيات وقاده في أكثر من بطولة إفريقية وعربية، وحصل معه على عدد من البطولات، كما شارك مع المنتخب الوطني في عدد من البطولات العربية والإفريقية.
وحصل عبدالوهاب على دراسات متقدمة في التدريب بمصر والإمارات والبحرين.
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