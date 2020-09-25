شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» يقود المقاصة لتخطي عقبة المقاولون العرب بهدف «ميدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص الفريق الكروى الأول بنادي مصر المقاصة، ثلاث نقاط غالية عقب فوزه على المقاولون العرب بهدف نظيف سجلة ميدو جابر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

لينجح على عاشور المدير الفني للمقاصة في أولى مهامة الرسمية بعد تولي تدريب الفريق خلفا لإيهاب جلال الذي تقدم باستقالته مؤخرا والرحيل عن الفريق الفيومي.

واستحق أبناء المقاصة الفوز والنقاط الثلاث بعدما أحسن لاعبوه قراءة المباراة والحد من خطورة لاعبي المقاولون العرب ليرتفع رصيد الفريق إلى 40 نقطة محتلا المركز السادس بفارق النقاط عن سموحة الذي يحتل المركز الخامس بنفس الرصيد، بينما تجمد رصيد المقاولون عند النقطة 49 بقى بهم في المركز الرابع.