شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتضامن مع ميسي في معركته ضد إدارة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النجم البرازيلي، نيمار، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، تضامنه مع ليونيل ميسي، خلال رسالته الهجومية ضد إدراة برشلونة عقب الاستغناء عن المهاجم الأورجوياني لويس سواريز، من صفوف الفريق الكاتالوني منذ أيام قليلة منضما لصفوف أتلتيكو مدريد.

وأبرز موقع «آس» الإسباني، تعليقات النجم البرازيلي، الذي قال في رسالته التضامنية: «لا أعلم لماذا تفعل إدارة برشلونة مع نجوم فريقها هذه الأمور، طريقة رحيل لويس سواريز غريبة ومعقدة للغاية».

وفتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النار على إدارة برشلونة في وداع زميله المهاجم الأوروجوياني سواريز، حيث كتب ميسي على حسابه بموقع «إنستغرام عبارات تؤكد غضبه من القرار حيث قال: «لم تكن تستحق أن تطرد بهذه الطريقة، أنت من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، تمكنت من حصد عديد من النجاحات على الصعيد الجماعي والفردي، لكن في الحقيقة أنا لست متفاجئاً».

وتابع النجم الأرجنتيني: «لقد كنت قريبا مني في غرف الملابس، سيكون من الصعب أن أستمر وأنت لست بجانبي يوما بيوم، سأفتقدك كثيرا، العديد من الأشياء لن تنسى، سأتذكر كل أيامنا سويا».