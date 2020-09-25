شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز عن تصريحات ميسي ضد برشلونة من أجله: دائما تساندني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني عن رسالة لويس سواريز المؤثرة الذي رد بها على زميله السابق ليوينل ميسي، قائد برشلونة، الذي هاجم فيها صباح اليوم ناديه الكتالوني لطريقة تخليهم عن المهاجم الأورجوياني، وانتقاله لصفوف أتلتيكو مدريد.

وقال سواريز في نص رسالته الذي نشرها الموقع الإسباني: «أشكرك ياصديقي العزيز، دائما تساندني، أرجو منك أن تستمر لإسعاد جماهير برشلونة التي تعشقك».

وفتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النار على إدارة برشلونة في وداع زميله المهاجم الأوروجوياني سواريز، حيث كتب ميسي على حسابه بموقع «إنستغرام عبارات تؤكد غضبه من القرار حيث قال: «لم تكن تستحق أن تطرد بهذه الطريقة، أنت من أهم اللاعبين في تاريخ النادي، تمكنت من حصد عديد من النجاحات على الصعيد الجماعي والفردي، لكن في الحقيقة أنا لست متفاجئاً».

وتابع النجم الأرجنتيني: «لقد كنت قريبا مني في غرف الملابس، سيكون من الصعب أن أستمر وأنت لست بجانبي يوما بيوم، سأفتقدك كثيرا، العديد من الأشياء لن تنسى، سأتذكر كل أيامنا سويا».