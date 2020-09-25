شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا عن اللعب تحت قيادة بيرلو: مدرب عالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على مدربه أندريا بيرلو، الذي يقود «السيدة العجوز» خلال الموسم الجاري. وقال موراتا، وفقا لما نشره موقع «لاجازيتا»، إنه سعيد للغاية بالتدريب تحت القيادة الفينة للمدرب الإيطالي أندريا بيرلو، أنه حقا مدرب عالمي. وأضاف أن المدرب الإيطالي وضع له برنامجا خاصا خلال الفترة الجارية لرفع لياقته البدنية والفينة بجانب إشراكه في التدريبات الجماعية للفريق الإيطالي، حتى يتمكن مهاجم أتلتيكو مدريد السابق من التواجد في التشكيلة الأساسية بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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