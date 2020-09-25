شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن رسميًا التعاقد مع شريف إكرامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، التعاقد بشكل رسمي مع الحارس شريف إكرامي، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن انضمام إكرامي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، لمدة 3 سنوات، وأطلق هاشتاج «ekramyxpyramids» للترحيب بالحارس في صفوف النادي.

ويقدم نادي بيراميدز، حارسه الجديد، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، للكشف عن تفاصيل التعاقد الرسمي.

ويقدم المهندس ممدوح عيد، الحارس الدولي في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام، بحضور الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

يذكر أن شريف إكرامي هو ثالث صفقات بيراميدز في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي.

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