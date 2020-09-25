شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعين أبوطالب العيسوي مدربًا عامًا للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قرارًا بتعيين أبوطالب العيسوي، مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن صفوف الجهاز الفني الحالي بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو.

وبات الجهاز الفني يضم، هيرون ريكاردو مديرًا فنيًا، وأحمد العجوز مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة، والعيسوي مدربًا عامًا، ورودلفو مخططا للأحمال، ومحمد سعد مدربا للأحمال ومحللا للأداء، وسعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، جاء قرار تعيين العيسوي، للاستفادة من الخبرات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها وقدراته على معاونه الجهاز الفني الحالي من أجل تخطي تلك المرحلة واستعادة مسيرة الانتصارات من جديد.

ومن المقرر أن يبدأ العيسوي عمله اعتبارًا من الغد، في إطار تحضيرات الفريق للقاء طلائع الجيش، المقرر له الاثنين المقبل، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري الممتاز.