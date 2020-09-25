شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن مستوى نابي كيتا: «يقوم بعمل رائع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عن سعادته بتطور مستوى الدولي الغيني نابي كيتا، لاعب وسط الفريق.

وكان كيتا قد بدأ مباراتي ليفربول في الجولتين الأولى والثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» ضد ليدز يونايتد وتشيلسي، مما يعني أنه قد شارك في 15 من آخر 17 مباراة خاضها الريدز في المسابقة المحلية الأكثر إثارة في العالم.

وبسؤاله عن مدى رضاه عن تطور مستوى كيتا منذ انضمامه لليفربول في صيف عام 2018، أكد كلوب أنه سعيد وراضٍ عما يقدمه لاعب الوسط الغيني مع الفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، قال المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة، للحديث عن تحضيرات الريدز لمواجهة أرسنال، المقرر لها يوم الاثنين المقبل: «نابي يقوم بعمل رائع. لم أتحدث معه عن كرة القدم كثيرًا في البداية؛ فقط أردت منه أن يقوم بالأشياء التي يجيد القيام بها بصورة طبيعية، وسار الأمر على نحو جيد».

وأضاف: «بعد ذلك بدأ يتدرب تحت قيادتي ثم بدأ الوضع يسوء! حسنًا، ربما لم يكن هذا هو السبب الرئيسي، فلقد تعرض للعديد من الإصابات، وهذا ولا شك هو السبب الأساسي. نابي كان بحاجة إلى تعلم اللغة والتأقلم مع الفريق وما إلى ذلك، والآن يقوم بعمل كبير ورائع للغاية. لقد شارك في مباراة الأمس وبدأ مباراتي الدوري، لذا كل شيء على ما يرام».

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