شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رسائل من وزير الرياضة للاعبى الأثقال.. وإشادة بنجاح مشروع الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، 3 رسائل طمأنة لرباعى ورباعات رفع الأثقال، بعد حالة الغضب التي اجتاحت أوناش الحديد اعتراضا على إعادة تعيين محمود محجوب رئيسا للجنة المؤقتة.

وأكدت رسالة الوزير الأولى أنه لا يوجد أحد فوق الحساب وأن تعيين محجوب جاء بصفة مؤقتة لمدة 9 شهور فقط لتسيير أمور الاتحاد، بعد حالة تجميد النشاط الفترة الماضية ومعاناة اللاعبين.

والرسالة الثانية أن أعضاء اللجنة المؤقتة هم شركاء محجوب، في اتخاذ أي قرار ولن يكون هناك قرارات فردية تضر باللعبة أو بأى لاعب، خاصة أن الوزارة ستعمل جاهدة وفقا للقانون في الرقابة.

والرسالة الثالثة بأن بابه مفتوح أمام أي لاعب أو لاعب يتعرض إلى تصفيات حسابات أو لا يحصل على حقوقه.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالنجاح الكبير الذي يحققه مشروع الموهوبين الذي تتبناه الوزارة لاكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة في العديد من اللاعبات لإعدادهم وتجهيزهم لحصد الميداليات الأولمبية في 2024 و2028.

وأكد وزير الرياضة أن اللاعبين المنضمين للمشروع في رياضة رفع الأثقال بمثابة منجم ذهب، لما يملكونه من قدرات وموهبة ستعيد مصر إلى ريادتها في اللعبة وسمعتها بحصد الميداليات الأولمبية والعالمية، وشدد على توفير كافة أوجه الرعاية للاعبين صحيا ورياضيا لتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة.

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وفى سياق مختلف، قال صبحى إنه وفقا للقانون فإن وزارة الرياضة لا تتدخل في عمل لجان الانضباط في الاتحادات أو الأندية، في ظل وجود لوائح معتمدة من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، في تحديد العقوبات حال وجود أي مخالفات، وشدد على أن الوزارة تتدخل في حدود القانون، حال وجود أي خلل يضر بمصلحة الرياضة المصرية، وطالب الجميع بالتركيز على ما هو في خدمة الرياضة من أجل النهوض بها على كافة الأصعدة المحلية والعالمية.