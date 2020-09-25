شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يؤجل احتراف مصطفى محمد.. ويجتمع مع باتشيكو لحسم ملف المعارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق، إلى فترة الانتقالات الشتوية.

وتلقى مصطفى محمد، عقدى احتراف، في الدورى التركى، إلا أن مرتضى منصور، أعلن رفضه احتراف أي من لاعبى فريقه في الدورى التركى.

وقال رئيس النادى أنه أبلغ اللاعب بأنه لا يمانع في احترافه ولكن ليس في التوقيت الحالى، خصوصاً أن الفريق مرتبط بالمشاركة في دورى رابطة الأبطال الأفريقى، والذى تمنى الجماهير نفسها الفوز به، والمشاركة في مونديال العالم للأندية.

وأضاف منصور أنه طالب اللاعب ببذل قصارى جهده مع زملائه من أجل تحقيق اللقب الأفريقى، وإسعاد جماهير الزمالك، قبل رحيله عن الفريق.

وشدد رئيس النادى على أنه وضع شرط لن يتنازل عنه في احتراف، مهاجم الفريق، وهو أن يأتيه عرض متميز يليق باسم النادى وباسمه، وأنه لن يوافق على احترافه وأى من لاعبيه في الدورى التركى، اعتراضاً على ما يفعله الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تجاه الدولة المصرية.

يأتى هذا في الوقت الذي سيعقد فيه رئيس النادى جلسة مع باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق، منتصف الأسبوع الجارى، من أجل إطلاعه على ملف الصفقات الجديدة، المزمع التعاقد معها، لإبداء رأيه الفنى فيها قبل إتمام الصفقات بشكل نهائى، والتعرف منه عما إذا كان يرغب في إضافة بعض الصفقات لتدعيم صفوف الفريق، خصوصاً أن تحديد الصفقات التي توصل الزمالك إلى مراحل كبيرة في المفاوضات، تمت بمعرفة باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق للزمالك، والذى رحل عن الفريق لتولى مهمة تدريب نادى التعاون السعودى.

ويرغب رئيس النادى في الحصول على موافقة المدير الفنى الجديد، على الصفقات المزمع إبرامها قبل المضى قدماً نحو إتمام التعاقد معها.

وينتظر أن يعقد رئيس النادى على باتشيكو خلال الجلسة ملف اللاعبين المعارين، ومطالبته بمتابعتهم مع الأندية المعارين إليها، وكتابة تقريره الفنى، عن كل لاعب منهم، وإبداء رأيه الفنى، ومدى حاجة الفريق لأى منهم من أجل إعادته إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويسعى مجلس الزمالك للحصول على الرأى الفنى بشأن المعارين، من المدير الفنى الجديد، في أسرع وقت ممكن، حتى يتثنى لهم بيع العناصر التي لا يرغب المدير الفنى في إعادتها.

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وكان باتريس كارتيرون طالب بإعادة أحمد رفعت، المعار لنادى الاتحاد السكندرى.

من ناحية أخرى، أنهى فريق الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة في المباراة المقررة الأحد، ضمن مباريات الجولة الثلاثين، وينتظر أن يعلن الجهاز الفنى أسماء اللاعبين الذين سيخوضون المواجهة للتوجه إلى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة للمبيت بها.

يأتى هذا في الوقت الذي بدأ فيه مرتضى منصور أولى خطوات تمديد عقدى أشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم، واللذين ينتهى عقديهما بعد موسمين.

وعرض منصور على الثنائى تمديد العقدين لموسمين جديدين، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبان خلال الفترة المنقضية.