شكرا لقرائتكم هانى سعيد: شريف إكرامى شخصية قيادية وبيراميدز سيتفيد من خبراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز بانضمام الحارس شريف إكارمى لصفوف فريقه قائلا:" نرحب بشريف إكرامي وهو معرفة قديمة ودا بيختلف عن لاعب جديد لسا هتجيبه وتتعرف عليه وهو من اللاعبين اللى دورهم ما يقتصرش على الفني ولكن دوره قيادى أيضا في الفريق ودا هتفيدنا في أوضة اللبس وأتمنى له التوفيق وهو عنده طموح".

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد بشكل رسمي مع الحارس شريف إكرامي، لينضم إلى صفوف فريق الكرة بالنادي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، لمدة ٣ سنوات مقبلة، ويقدم نادي بيراميدز، حارسه الجديد، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، للكشف عن تفاصيل التعاقد الرسمي.