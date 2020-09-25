شكرا لقرائتكم تشكيل المباراة.. أحمد على يقود هجوم إنبى.. والاتحاد يتسلح بخالد قمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى وكذلك جهاز إنبى، تشكيلات مواجهة الفريقان، فى المباراة التى ستجمع الفريقان مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الإسكندرية، فى ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين اللذان يملكان نفس الرصيد من النقاط ، ويدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بعد التعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق البترولى على الاسماعيلى بهدف دون رد في نفس الجولة. وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى: حراسة المرمى: محمود الزنفلى. خط الدفاع: محمود شعبان وعمر الميدانى وإسلام جمال وصبرى رحيل. خط الوسط: عبد الغنى محمد ومروان عطية وهشام محمد وكريم الديب. Advertisements خط الهجوم: رزاق سيسيه وخالد قمر. بينما جاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد. خط الوسط: محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال. خط الهجوم: أحمد على

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